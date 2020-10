Corpo de Bombeiros faz retirada de cobra suaçuboia no interior de residência em Alta Floresta

Ontem terça-feira, por volta das 13h12, a Central de Bombeiros da Companhia de Alta Floresta registrou solicitação para se fazer a captura e retirada de uma serpente em residência, relatando a solicitante que o animal foi encontrado dentro da casa de sua mãe, localizada no setor Norte 3, Cidade Alta.





Ao chegar ao local, o morador da casa estava com o animal contido em suas mãos, sendo colocado numa caixa de abrigo provisório e transporte de ofídios.





A moradora relatou que o animal foi encontrado dentro do seu quarto. Os Bombeiros observaram que há uma área de mata nas proximidades da residência.





A cobra tinha cerca de 1,10 metro de comprimento.





Após o recebimento da serpente, fez-se a realocação em reserva florestal distante da área urbanizada.





A cobra recebida e devolvida à natureza tem o nome popular de suaçuboia, cobra-de-veado ou cobra-veadeira, catalogada cientificamente como Corallus hortulanus. É um animal não peçonhento.





O Corpo de Bombeiros Militar alerta para o risco que há em se manipular e conter serpentes pura e simplesmente com as mãos, considerando que são animais muitíssimo ágeis ao se defenderem e existe a chance de se confundir uma espécie de cobra peçonhenta com alguma espécie que não seja venenosa.





O recomendável é se acionar o Corpo de Bombeiros ou órgão ambiental local que preste o serviço de captura e translocação de serpentes.





Curiosidades sobre a suaçuboia





Apesar de o animal ter um corpo menos robusto que as jiboias e sucuris, pertencem à mesma família destas últimas, sendo da família boidae.





As suaçuboias são serpentes que possuem fendas escamadas na parte inferior da boca, denominadas fossetas labiais (diferente da fosseta loreal das cobras peçonhentas mas com função semelhante), que tem uma função termorreceptora, isto é, percebem o calor de animais endotérmicos (ratos, cuícas, morcegos, aves, etc), facilitando a obtenção de alimento ou a fuga de ameaças.





Outra característica muito interessante das suaçuboias é que apresentam uma coloração muito variada entre os indivíduos, denominado policromatismo, existindo padrões variados em relação às manchas e tonalidades de cinzas, amarelados e avermelhados.





