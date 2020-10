Friboi inaugura confinamento em Mato Grosso com capacidade de 30 mil animais por ano

A Friboi inaugurou neste mês um novo confinamento em Confresa (a 1,165 km de Cuiabá), com capacidade com para 12 mil bois, em 2,5 giros, o resulta 30 animais por ano. Este é o terceiro confinamento da empresa no estado, com unidades em Lucas do Rio Verde e Nova Canaã do Norte.





O confinamento é no modelo boitel, no qual conta com uma instalação moderna de curral, com um sistema de gestão integrado à produção e uma equipe de veterinários, zootecnistas e nutricionistas acompanha diariamente a evolução dos animais. Há também outros serviços que beneficiam o pecuarista na etapa de engorda do gado, com processos que seguem todos os protocolos globais de bem-estar animal.





O serviço conta com quatro modalidades de contratação, de acordo com a necessidade do produtor, que pode optar por: 1) Diária: paga um preço fixo pelas diárias; 2) Parceria: o animal é pesado na entrada e o produtor recebe as arrobas magras a preço de boi gordo; 3) Arroba produzida: paga um preço fixo pelo total de arrobas engordadas dentro do confinamento; 4) Ração por quilo: o pecuarista paga pelo quilo de ração consumida por animal.





As vantagens desse modelo de negócio possibilitam ao pecuarista encurtar o ciclo de criação e aumentar o desfrute, a lotação e o faturamento. O produtor só desembolsa o valor de custos, como alimentação e frete, após o abate dos animais. Além disso, há a possibilidade de acertar a venda a termo ou a mercado.





Além dos três novos confinamentos, a Friboi ainda conta com outros cinco nesse modelo: Castilho e Guaiçara, em São Paulo; Lucas do Rio Verde e Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso; e Terenos, em Mato Grosso do Sul. Somadas, as oito unidades totalizam capacidade estática para engorda de mais de 116 mil cabeças de gado por ano.





