10º Mutirão de limpeza do Rio Teles Pires começa a ser organizado

Começa a ser organizada em Alta Floresta a 10ª Edição do Mutirão de limpeza do rio Teles Pires. A ação tradicional tem por objetivo realizar o recolhimento do lixo encontrado às margens, ilhas, no leito e nas praias do rio Teles Pires.





O mutirão conta como sempre com o apoio de voluntários, que se dedicam a promover a limpeza e também a conscientização de preservação numa área que abrange os municípios de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta.





A base do mutirão será como em anos anteriores o Porto de Areia, em Alta Floresta.





No ano de 2019 o trajeto percorrido, envolveu a região do Porto de Areia, em Alta Floresta até a ponte da MT-320 na divisa dos municípios de Carlinda e Nova Canaã do Norte, além disso, as equipes ampliaram o trajeto e passaram mais de 20 quilômetros da Balsa do cajueiro, no município de Paranaíta.





Em 2019 foram recolhidas 40 toneladas de lixo. O aumento no volume recolhido ocorreu em virtude da extensão maior do trecho do rio percorrido pelos voluntários, que atingiu 250 quilometros.





Evento oficial – O Mutirão de Limpeza agora é evento oficial do calendário de datas do município de Alta Floresta graças a aprovação, por parte da Câmara Municipal, do Projeto de Lei nº 024/2019 de autoria de todos os vereadores.





Conforme a lei, o evento será organizado e realizado anualmente entre os meses de outubro e dezembro, através de trabalho voluntário organizado e poderá contar com o apoio de órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e da sociedade em geral.





