Apostador em Sinop ganha sozinho R$ 4,1 milhões na loteria

Uma aposta feita em Sinop faturou sozinha o prêmio principal da Lotofácil, uma das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal. O sorteio foi realizado, esta noite, em São Paulo (SP).





De acordo com a divulgação feita pela Caixa, a aposta foi do tipo simples e o ganhador acertou os 15 números sorteados. O bilhete foi comprado na casa lotérica localizada no Jardim Primaveras.