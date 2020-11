Bolão leva prêmio de R$ 3 milhões da Mega-Sena

Um bolão feito em Maceió acertou as seis dezenas do concurso 2.321 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (25) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio é de R$ 3,03 milhões. A aposta foi feita na Zebrinha Loterias. É a segunda vez seguida em que um apostador acertou as seis dezenas. No sábado (21), um apostador de Ribeirão Preto (SP) acertou as seis dezenas e vai receber um prêmio de R$ 76,13 milhões.