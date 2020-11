Bombeiros de Alta Floresta fazem buscas por homem que desapareceu no rio Apiacás

O Corpo de Bombeiros de Alta Florestaestá fazendo buscas a um funcionário de uma fazenda que desapareceu no rio Apiacás, na MT-208, a cerca de 100 quilômetros do município, sentido Nova Monte Verde.



A versão apurada é que o homem tomava banho no rio, esta tarde, quando submergiu e não foi mais encontrado.



O patrão da vítima entrou em contato com seu irmão, que é morador de Carlinda para acionar o resgate e as buscas iniciarem.

Fonte: Só Notícias