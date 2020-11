Brasileiro: Ceará e São Paulo ficam no 1 a 1 em jogo atrasado

O São Paulo entrou no gramado do estádio Castelão nesta quarta-feira (25), em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o claro objetivo de somar três pontos que o levassem à ponta da classificação. Porém, o Tricolor não conseguiu segurar a vantagem de 1 gol obtida no primeiro tempo, e acabou cedendo o empate ao Ceará logo no primeiro minuto da etapa final.