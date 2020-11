Um tombamento de uma carreta carregada com madeira foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (27), a cerca de 10 quilômetros do trevo do Piovesan, na rodovia MT-320, em Carlinda (30 quilômetros de Alta Floresta.



O Corpo de Bombeiros foi informado que o motorista ficou impossibilitado de sair do veículo, estando consciente. A carreta tem placas de Alta Floresta, não foi informado o modelo.

Já a assessoria da Via Brasil informou ao Notícia Exata que o acidente ocorreu no km 233, sentido sul da MT-320, onde a carreta carregada de madeira, tombou na rodovia, ficando sobre a pista apenas a carreta com carga de madeira espalhada.

O condutor ficou preso nas ferragens e já foi encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta com suspeita de fratura no membro inferior esquerdo.

Conforme a concessionária as pistas sul e norte estão interditadas. As circunstâncias em que ocorreu o acidente deverão ser apuradas.

Fonte: https://www.noticiaexata.com.br/artigo/carlinda-carreta-com-placas-de-alta-floresta-carregada-com-madeira-tomba-na-mt-320-motorista-sofreu-fratura