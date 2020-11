Carreta pega fogo em violenta colisão com outra em Mato Grosso e motorista morre

O acidente ocorreu, ontem, no final da tarde, no quilômetro 350 da BR-364, na Serra de São Vicente, na região de Cuiabá envolvendo dois veículos de carga, sendo um deles tanque carregado com combustível, que pegou fogo.





De acordo com a empresa responsável pela manutenção da via, um dos motoristas morreu e o outro assinou termo de recusa de atendimento médico.





A pista ficou totalmente interditada para combate das chamas. Um caminhão pipa da concessionária ajudou no controle do fogo. O tráfego só foi liberado por volta das 5h44 desta segunda-feira.





A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o acidente e apontar as responsabilidades pela colisão.





Fonte: Só Notícias