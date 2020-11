Chico Gamba se reúne com base no legislativo e Tuti fecha apoio para ser eleito presidente da câmara

Parte dos candidatos eleitos e não eleitos no pleito eleitoral de 2020 estiveram reunidos na manhã deste sábado (21), em um café da manhã realizado em um hotel da cidade de Alta Floresta.





Na ocasião estiveram presentes parte dos vereadores eleitos e reeleitos, prefeito eleito Chico Gamba, além de Dida Pires e Robertinho que disputaram as eleições, como candidato a prefeito e vice, respectivamente em suas chapas.





Durante a reunião foram discutidos pontos importantes para serem abordados ao longo dos próximos quatro anos. De acordo com os presentes, a eleição acabou no último domingo (15) e a partir de agora o objetivo é formar uma aliança para o crescimento político e econômico de Alta Floresta.





Participaram da reunião os vereadores eleitos: Claudinei de Jesus, Derci Trevisan, Naldo da Pista, Francisco Ailton, Douglas Teixeira, Bernardo Patrício, Marcos Menin e Oslen Dias. Por motivos particulares os vereadores eleitos Adelson da Silva Rezende e Leonice Klaus não estiveram presentes.





Dida Pires que disputou a prefeitura municipal pelo PDT destacou que foi convidado para reunião e que irá contribuir com ideias que possam melhorar o município.





“Estou aqui a convite, não fui eleito prefeito, mas aquilo que possamos contribuir em ideias, estou à disposição, continuo morando na cidade, sou um pioneiro e desejo sucesso a gestão do Chico”, pontuou.





Robertinho, que foi candidato a vice na chapa do Delegado Vinícius Nazário também participou do café da manhã, ele destacou que o momento é de se pensar no melhor para a cidade.

“Nós do Republicanos estamos junto com o Chico e vamos apoia-lo no que for preciso, acho que temos que esquecer bandeira política e pensar no município”, acrescentou.





Para o vereador reeleito Oslen Dias (Tuti), o encontro serviu para conversar com os vereadores, com a base do prefeito na câmara e também discutir a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, a qual deve ter o seu nome como candidato a presidente da câmara.





“Estamos conversando e no momento temos o apoio de dez vereadores para eleger a mesa diretora, além disso, estamos conversando com o prefeito eleito para formar essa base dele”, disse.





O prefeito eleito Chico Gamba (PSDB), pontuou que o momento significa um novo pensamento da gestão eleita, que visa pensar em Alta Floresta, para assim conseguir conduzir os trabalhos em prol a toda a comunidade.





“É isso que queremos, todos pensando em Alta Floresta, estamos aqui discutindo política, fazendo uma base e somando poder executivo e legislativo que irão trazer melhorias para a nossa cidade. Estou muito satisfeito de ter essa proposta, de estar conversando com estes vereadores que se elegeram agora”, adiantou.









Com informações de Abraão Lincoln/Rádio Progresso.





Fonte: https://www.noticiaexata.com.br/artigo/alta-floresta-chico-gamba-se-reune-com-base-no-legislativo-e-tuti-fecha-apoio-para-ser-eleito-presidente-da-camara