Concurso Bombeiros MT: Nova seleção pode acontecer em breve!

A realização do Concurso Bombeiros MT é, mais do que nunca, de caráter emergencial!





Pelo menos essa é a opinião do Senador Jayme Campos (DEM), diante da gravidade das queimadas na região do Pantanal, no estado de Mato Grosso. Para ele, o número de servidores é insuficiente para uma demanda de estado que possui mais de 900 mil quilômetros quadrados.





Atualmente são 1.400 bombeiros responsáveis pela região.





O deputado Delegado Claudinei, presidente da comissão que representa a segurança pública do estado, também comentou sobre a situação e enfatizou as dificuldades enfrentadas pelo efetivo limitado "Sabemos que a corporação é uma das mais importantes do estado e que enfrenta dificuldades por falta de uma estrutura melhor para atender os 141 municípios devido à distância territorial".





Em 2018, uma comissão já havia sido formada para realizar o levantamento das necessidades do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso. Saiba mais detalhes sobre este concurso previsto, na matéria a seguir!