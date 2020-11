Concurso: Editais liberados com 2.405 vagas para Polícia Militar do Pará

Confira abaixo detalhes de cada uma delas:

A Prova de Conhecimentos é normalmente composta por cerca de 60 questões de múltipla escolha, valendo dois pontos cada. Ela está prevista para ser realizada nas datas:

As questões objetivas serão acerca de:

Os candidatos podem se preparar conferindo o conteúdo programático no Anexo I do edital. Para ser aprovado nessa etapa, o candidato do concurso PM PA precisa obter pelo menos 50% da nota máxima.

Quem estiver pleiteando a função de Oficial (nível superior) ainda terá uma prova discursiva, no formato de redação. Essas pessoas terão que escrever um texto discursivo entre 20 e 30 linhas que será avaliado por:

Pertinência e adequação do tema;

Argumentação;

Coerência Argumentativa;

Elaboração Crítica.

Avaliação Psicológica

Os candidatos serão submetidos a testes coletivos que analisarão personalidade, habilidades específicas e inteligência. Nessa parte, a característica principal exigida é a subordinação, uma vez que os convocados do concurso PM PA assumirão cargos de execução.

Depois é realizada uma entrevista individual com um psicólogo, que irá avaliar:

Inteligência, no mínimo, mediana;

Controle e equilíbrio emocional;

Atenção, percepção e memória;

Resistência à pressão e frustração;

Agressividade controlada;

Facilidade de se relacionar, se comunicar e se adaptar;

Iniciativa e dinamismo;

Controle da ansiedade e de impulsividade;

Capacidade de julgamento;

Maturidade;

Segurança;

Estabilidade emocional;

Obediência a normas e regras;

Ordenação e organização de pensamentos e comportamentos.

Avaliação de Saúde

Os aprovados serão convocados para uma avaliação de saúde que irá analisar o organismo da pessoa como um todo para verificar doenças, sintomas ou pré-disposições. Assim são verificados exames laboratoriais, de imagens e laudos entregues pelos candidatos do concurso PM PA, conforme o Anexo IV.

Também serão solicitados exames oftalmológicos, odontológicos e antropométricos, sendo esse último para medir o IMC.

Considerado com saúde física e mental perfeita, o candidato do concurso PM PA será submetido a uma série de exercícios físicos como prova de estar apto para realizar a função de policial. São cobradas repetições de:

Flexão na barra fixa;

Flexão Abdominal;

Flexão de braço no solo em quatro ou seis apoios;

Corrida em 12 minutos, que pode variar em distâncias de 1.600 m até 2.400 m.

Investigação de Antecedentes Pessoais

Por fim, os que forem considerados aptos física e psicologicamente para as funções oferecidas pelo concurso PM PA serão investigados. A investigação de antecedentes pessoais tem como objetivo saber mais afundo sobre a vida do candidato no âmbito social, funcional, civil e criminal para saber se aquele possui idoneidade moral e conduta ilibada.

Após a aprovação em todas as etapas, os candidatos serão convocados para o Curso de Formação da Polícia Militar.

Fonte: https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pa/concurso-pm-pa.html