Descarga elétrica mata 49 cabeças de gado no Nortão e prejuízo passa de R$ 170 mil

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) de Novo Mundo confirmou que uma descarga elétrica matou 38 vacas e 11 bezerros em um sítio, às margens da BR-419 (Linha Guerreiro), a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade, ontem. O prejuízo estimado passa de R$ 170 mil.





O proprietário esteve no órgão fazendo a comunicação de morte e informou que um fio da rede de alta tensão caiu no pasto e a descarga atingiu os animais que estavam próximos um do outro. Não foi informado o que levou a queda.





A concessionária de energia já providenciou o reparo e o gado será enterrado. Uma máquina fará a escavação.