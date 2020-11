Emanuel Pinheiro é reeleito prefeito de Cuiabá com 51,1% dos votos

Emanuel Pinheiro foi reeleito prefeito em Cuiabá, neste domingo (29), pelos próximos quatro anos. O candidato teve 135.871 votos, o equivalente a 51,15% dos votos válidos.



Já o outro candidato, Abilio, do Podemos, obteve 48,85% dos votos.



Neste domingo, 284.352 eleitores foram às urnas para votar. Destes, 6.325 (2,22%) votaram em branco e 12.379 (4,35%), anularam o voto. Um total de 93.745, que corresponde a 24,79% do total de eleitores aptos a votar no segundo turno, não compareceram aos locais de votação.



No primeiro turno, Emanuel teve 82.367 votos, o correspondente a 30,64% dos votos válidos, e Abilio, 90.631 votos (33,72%), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Eleito em 2016 para o cargo de prefeito da capital, Emanuel tem 55 anos e é bacharel em direito e deu aula de direito constitucional em uma universidade da capital.



Ele entrou na política aos 23 anos quando foi eleito vereador por Cuiabá.



Em 1994, foi eleito deputado estadual e, em 1998, foi reeleito para cargo. Em 2005, foi secretário municipal de Trânsito e Transportes Urbanos de Cuiabá. Em 2010 e 2014 foi eleito para o cargo de deputado estadual.



Essa é a terceira vez que ele participou da disputa e a 2ª em que sai vitorioso.



No plano de governo, Emanuel promete a inclusão social nas áreas da educação, saúde, assistência social, esporte e lazer, segurança e cultura.



A promessa também é de melhoria na infraestrutura, mobilidade urbana, acessibilidade, segurança integrada na baixada cuiabana com a adequação do sistema viário municipal.



Em relação ao meio ambiente, ele prometeu priorizar a sustentabilidade com a implantação de fontes alternativas de energia e saneamento sustentável.

