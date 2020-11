Escola Militar Dom Pedro II divulga edital para inscrições em teste seletivo

Entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro os estudantes de Alta Floresta podem se candidatar às vagas disponíveis para novos alunos da Escola Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II, em Alta Floresta.As inscrições serão feitas diretamente na unidade escolar situada na Rua Atletas n° 1-357, no bairro Santa Maria no período das 7:30h ás 11:00h e das 13:30h ás 17:00h.Serão ofertadas 60(sessenta) vagas para o 7° ano no período vespertino, 05(cinco) vagas para o 8° ano, 06(seis) vagas para o 9° ano, 05(cinco) vagas para o 1° ano do ensino médio no período matutino. Para o 2° ano do ensino médio será ofertado vagas para o cadastro reserva.O teste seletivo será realizado no dia 13 de dezembro de 2020, na escola Vitória Furlani da Riva.