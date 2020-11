Exportações de Sinop crescem puxadas por vendas para a Espanha

O município de Sinop mantém o ritmo de crescimento nas exportações em 2020 e já acumula U$ 781 milhões em vendas externas no período de janeiro a outubro. O valor é 6,7% a mais do que os U$ 732 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Com U$ 57 milhões em importações, o saldo da balança comercial sinopense é superavitário em U$ 724 milhões.





Os números colocam o município como o 6º que mais exporta em Mato Grosso, com 5,5% das vendas, e o 45º no Brasil. Apesar do crescimento nos valores, a posição no ranking é pior do que o consolidado de 2019, quando Sinop terminou em 5º lugar no estado, mas com 5,2% das exportações.





As vendas para a China cresceram 11,9% e o mercado asiático ainda é o maior para os produtores de Sinop com 22% da comercialização. Mas quem cresceu mais foi a Espanha, que comprou 64% a mais do que o período passado e agora é destino de 16% de tudo que é exportado por Sinop. A Turquia tem 11% do mercado, o México 8% e a Holanda fica com 6,8%.





As vendas para o exterior dos sinopenses praticamente se resumem a soja, com 71%, e ao milho, com 27%. Os 2% restantes se dividem entre madeira, carne e resíduos de produtos agrícolas, todos em porções menores do que 1%.