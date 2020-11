Homem agride mulher por suspeitar de traição e ela o queima com gordura

Um jovem de 21 anos foi preso por agredir a esposa, de 22, na tarde de segunda-feira (13), no bairro Morada do Bosque, em Sorriso. A mulher reagiu e queimou o suspeito com gordura quente.





Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito tentou agredir a vítima, mas ela resistiu e eles entraram em luta corporal. O homem relatou que durante a briga, a mulher jogou gordura quente nas costas dele, o que causou uma queimadura.





Ele também apresentava diversos ferimentos como escoriações nas costelas, pescoço, perna e braço. A mulher estava com sangramento em uma das pernas e com o rosto inchado. A casa também estava bagunçada, com a mesa quebrada, além de vários copos.





Quando a Polícia Militar chegou no local, o homem ainda correu para um matagal. Porém, durante conversa entre os policiais e a vítima, o suspeito apareceu e fez algumas acusações. “Faz tempo que essa vagabunda tá me traindo, eu vou acabar com você”, descreve a ocorrência.





Ele resistiu à prisão e precisou ser algemado. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.