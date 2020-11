IFMT abre mais de 2 mil vagas em cursos técnicos em Sinop, Lucas, Alta Floresta e demais cidades

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) abriu inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio. São ofertadas 2.095 vagas em Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera, Rondonópolis, São Vicente, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Sinop, Tangará da Serra, Diamantino, Guarantã do Norte) e dois centros de referência (Paranaíta e Jaciara).





As inscrições estarão abertas, no site da instituição, até o dia 4 de janeiro e não haverá cobrança de taxa de inscrição. Por conta da pandemia da covid-19, a seleção sofreu alterações e o ingresso para as turmas 2021/1 será feito por meio de sorteio público.





No ato da inscrição, o candidato deverá optar por concorrer as vagas reservadas (sistema de cotas) ou por ampla concorrência. O IFMT reserva 60% das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado integralmente o fundamental na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).





No dia 8 de janeiro, o IFMT disponibilizará para os candidatos a listagem em ordem alfabética do total de inscritos, com a confirmação de inscrição, contendo o nome completo do candidato, “número para sorteio”, o número do protocolo de inscrição e o curso pretendido. O sorteio público será realizado no dia 12 de janeiro.





Os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis deverão realizar sua matrícula obrigatoriamente de forma online. As matrículas da 1ª chamada serão realizadas de 18 a 22 de janeiro, conforme publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo.