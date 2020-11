Instituto Federal vai contratar professores em Sorriso, Alta Floresta, Cuiabá e Cáceres

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) lançou, hoje, um edital de contratação temporária para o cargo de professor substituto. Os aprovados irão trabalhar nos câmpus de Alta Floresta, Cáceres – Olegário Baldo, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva e Sorriso.





As inscrições estarão abertas até o dia 22 de novembro, exclusivamente pelo site do IFMT. Após preencher o formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$ 50 até o dia 23 de novembro. No dia 24, será disponibilizada listagem de inscrições deferidas e indeferidas.





Devido à pandemia de Covid-19, do isolamento social e da suspensão das atividades presenciais, todas as fases do certame ocorrerão excepcionalmente e exclusivamente de forma remota. A avaliação será constituída de exame de desempenho didático, avaliação de títulos acadêmicos, e experiência docente.





O exame de desempenho didático será realizado via vídeo. O sorteio do tema para a prova de desempenho didático ocorrerá ao vivo em link e hora a serem disponibilizados no site de cada campus no dia 23 de novembro. O resultado preliminar do seletivo será disponibilizado no no dia 8 de dezembro.