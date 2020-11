Jovem encontra família com ajuda de panfletos 27 anos após se perder

Carlos Silva tinha apenas cinco anos quando fugiu de casa, depois de presenciar mais uma agressão do padrasto à mãe. Com medo e cansado de assistir a tanta violência, escondeu-se num ônibus estacionado no terminal de Juazeiro, no Ceará, onde vivia. Só que adormeceu e quando acordou já não sabia voltar para a casa, já que estava numa cidade completamente desconhecida.





O motorista do veículo levou-o a uma casa de acolhimento de crianças orfãs, em Fortaleza. Desde então, Carlos passou por vários centros e viveu nas ruas da capital do estado brasileiro, até ser acolhido pela Associação Beneficente Pequeno Nazareno, que acolhe crianças e adolescentes em vulnerabilidade em Maranguape.





Quando lhe perguntavam de onde vinha, Carlos apenas sabia dizer que a mãe se chamava Geane, que tinha duas irmãs, um irmão, que se chamava Diego, e um tio, chamado Nino, que lhe oferecia carrinhos feitos de barro.





Posteriormente, foi adotado pelo fundador da associação. Com o apoio do pai adotivo e de um amigo, começou a desenhar o que vinha à memória da sua infância.





Com o passar dos anos, a curiosidade pelo paradeiro da família biológica foi-se aguçando, mas só agora, após mais de duas décadas e já com 32 anos, Carlos decidiu procurar a mãe.





Distribuiu mais de 2 mil panfletos porJuazeiro com algumas recordações que ainda tinha da infância: o passeio com a avó até à estátua do Padre Cícero, o pequeno terminal rodoviário onde costumava brincar e o nome do tio.





E um dos papéis chegou onde devia. O irmão mais novo, que Carlos nunca conheceu, viu um dos panfletos e associou-o à história que a mãe contava. E ligou.





Desde então os irmãos estão em contato e pretendem juntar a família. Geane da Silva morreu em 2017, vítima de câncer de mama, mas os restantes irmãos querem muito conhecê-lo e a avó, que ainda não sabe da novidade, quer rever Carlos.