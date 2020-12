Localizado corpo de homem que se afogou no rio Apiacás

Foi localizado na manhã de hoje, segunda-feira (30), o corpo de Renan Caetano da Costa, 33 anos, que acabou se afogando na tarde de ontem, domingo (29), nas águas do rio Apiacás, a cerca de 100 km de Alta Floresta.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma dupla de militares foi fazer averiguação de superfície no rio, encontrando a vítima afogada às 07h15, a cerca de 90 metros do ponto onde se informou a terem visto da última vez.





A guarnição aguardou a chegada da equipe da Politec, que chegou ao local por volta das 11h20, fazendo a entrega do corpo.





De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, familiares que estavam no local do suposto afogamento informaram que Renan Caetano não sabia nadar, tendo ido para um local fundo do rio, vindo a se afogar.





