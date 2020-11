Mãe instala câmera e descobre que o marido estuprava a filha de 7 anos em Mato Grosso

Um homem de 34 anos foi preso após estuprar a enteada de 7 anos em Mato Grosso. O crime ocorreu em Cuiabá.





De acordo com informações, a mãe da vítima desconfiou que o marido estava abusando sexualmente da filha e instalou uma câmera de vigilância. A mulher colocou a câmera e saiu para trabalhar já que por meio de um aplicativo no celular, sincronizado com a câmera, conseguia acompanhar tudo que acontecia na casa.





Algumas horas depois, ela percebeu que a câmera foi desligada e, então, pediu para um vizinho ir até a residência ver se estava tudo bem.





O vizinho foi até o local e viu o marido da mulher deitado e pelado na cama, e a filha estava no outro quarto. Como estava próximo do almoço, a mãe foi para casa e verificou as últimas imagens que a câmera tinha gravado. A mulher então visualizou o marido saindo do quarto da filha, com o pênis ereto e mostrando para a criança.





Após perceber que havia sido descoberto, o criminoso pegou o chip da câmera e fugiu do local. A criança relatou à mãe que estava sentindo dores na região genital.





A mulher fez uma denúncia e o criminoso foi preso logo em seguida, porém, o chip não foi localizado.





A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) vai investigar o caso.





Fonte: https://www.cenariomt.com.br/mato-grosso/mae-instala-camera-e-descobre-que-o-marido-estuprava-a-filha-de-7-anos-em-mato-grosso/