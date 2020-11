Maior é detido e três menores apreendidos por tráfico

Um maior de maior de 23 anos e três menores de 17, 16 e 13 anos acabaram sendo conduzidos no início da madrugada deste sábado por tráfico de entorpecentes no bairro Cidade Alta em Alta Floresta.





A PM em rondas pela avenida Minas Gerais visualizou vários suspeitos atrás do Posto de Saúde, que fica localizado em frente a um bar.





Todos os suspeitos ao perceberem a presença da PM empreenderam fuga, atravessando a avenida Amazonas e se embrenharam em um matagal.





Em diligências duas menores de 16 e 13 anos foram apreendidas, com uma delas foram localizadas em sua calça, 11 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.





Questionada se o entorpecente era de sua propriedade a menor informou que não e que o entorpecente era do suspeito maior de idade que teria foragido.





Em seguida, o celular da suspeita tocou, do outro lado da linha era seu namorado, o pedindo para que as duas menores entrassem no primeiro táxi que passasse no local, pois ele estaria dentro e iria levá-las do local.





No momento em que o táxi se aproximou a PM efetuou a abordagem e a detenção do suspeito, com ele foram localizados R$ 115,00 (cento de quinze) reais em moeda corrente.





Em continuidade as diligências nas proximidades do bar, a PM conseguiu avistar o maior que havia foragido e realizar a sua detenção.





Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia.





