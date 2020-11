Mega-Sena faz mais um ganhador em Mato Grosso com aposta de 5 acertos

O concurso 2.322 da Mega-Sena premiou com mais de R$ 27,7 mil um apostador ou apostadora de Rondonópolis (214 quilômetros de Cuiabá), que acertou cinco dos seis números sorteados, neste final de semana, em São Paulo.





Outras 65 apostas também foram ganhadoras do mesmo valor em vários estados. Ninguém acertou os seis números sorteados. Por isso, o prêmio principal acumulou e poderá pagar no dia 2 do próximo mês mais de R$ 7 milhões.





Na semana passada, conforme Só Notícias já informou, a premiação da Quina saiu para uma aposta de Cuiabá, que acertou quatro dos cinco (15, 36, 44, 54 e 65) números sorteados e faturou mais de R$ 7,6 mil com uma aposta simples.





Na última quarta-feira, conforme Só Notícias já informou, a Mega-Sena fez um novo milionário em Sinop. Uma aposta simples de R$ 2,50 foi contemplada R$ 4,1 milhões, no prêmio principal da Lotofácil, de acordo com a divulgação da Caixa Econômica Federal.