Meteoro explode no céu do Rio Grande do Sul

Um meteoro explodiu nos céus do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com o Uruguai, na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 2h30. A queda do bólido —nome dado a meteoros que explodem e geram clarões na entrada da atmosfera— foi registrada por câmeras do Observatório Espacial Heller & Jung, na cidade de Taquara (RS).





"Ele entrou na atmosfera da Terra a 103 km de altitude e explodiu a 94,4 km. O fenômeno luminoso teve uma duração de 1,05 segundos", disse o professor Carlos Fernando Jung, proprietário do observatório e diretor da Região Sul da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros).





De acordo com análises preliminares, o bólido tinha cerca de um metro de diâmetro e explodiu sobre a cidade de Bagé (RS), a 427 km do observatório, com uma magnitude visual de -7 (quanto mais negativo o número, mais luminoso).





"Com a queda deste meteoro, comprovamos que neste ano ocorreu o maior número de meteoros de elevada magnitude desde 2016, quando teve início a operação do observatório no RS", disse Jung.





De acordo com Marcelo De Cicco, astrônomo coordenador do projeto Exoss, ONG que pesquisa meteoros, o elevado número de objetos que temos visto recentemente no céu faz parte do "Enxame das Táuridas", fenômeno ocorrido neste mês.





"Meteoros não são raros. Há entre 60 e 70 toneladas de rochas espaciais entrando em nossa atmosfera todos os anos. Mas, de tempos em tempos, há épocas com maior frequência. Há pesquisas em andamento tentando comprovar a existência de uma 'temporada dos bólidos'", disse.





O meteoro desta segunda-feira provavelmente foi vaporizado na explosão. Se caíram pedaços em solo, estes são muito pequenos e inofensivos, com poucos milímetros ou centímetros —que recebem o nome de meteoritos.





Se você testemunhou o fenômeno ou tiver alguma informação sobre meteoritos encontrados, os pesquisadores pedem relatos no site da Exoss para contribuir com a pesquisa brasileira.





