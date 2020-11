Motociclista altaflorestense falece após acidente na rodovia MT-206

Um acidente de trânsito vitimou um motociclista altaflorestense de 26 anos na tarde de ontem, sábado (28), na rodovia MT-206, em frente ao sítio do IFMT no município de Paranaíta.





De acordo com informações obtidas junto a Polícia Militar de Paranaíta, o jovem foi identificado como Paulo Sérgio Figueiredo Fonseca, ele teria se deslocado ao município de Paranaíta com outras três pessoas e no retorno para Alta Floresta acabou se envolvendo em um acidente.





O motociclista perdeu o controle da direção da moto Factor que conduzia, invadiu a pista contrária e acabou batendo contra um Grand Siena, branco, conduzido por um homem 45 anos.





Uma ambulância que passava pelo local parou para prestar atendimento, mas conforme informações repassadas, Paulo já não apresentava sinais vitais.





A Polícia Militar fez a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e também da POLITEC.





Os veículos envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Civil de Paranaíta.





Fonte: https://www.noticiaexata.com.br/artigo/motociclista-altaflorestense-falece-apos-acidente-na-rodovia-mt-206