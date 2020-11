Nota MT premia 999 contribuintes; cinco vão receber R$ 10 mil

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou na manhã desta quinta-feira (19), o terceiro e último sorteio mensal retroativo do Programa Nota MT.





O sorteio premiou 999 consumidores que pediram para que fosse colocado CPF nas notas emitidas entre 1º e 31 de maio deste ano, que geraram um total 1.444.977 bilhetes eletrônicos. Seis consumidores foram premiados duas vezes - Confira AQUI listas dos nomes.





Cinco consumidores ganharam prêmios de R$ 10.000,00 cada. São eles: Laura Cristina Souza Ormond e Rose Carrijo Dourado, de Cuiabá; Rosa Lucia Dal Osto, de Cáceres; Ulisses Genari Ferreira Filho, de Rondonópolis e Jacir Roque Menin, de Itapejara D’Oeste (PR). Outros 994 contribuintes vão receber prêmios de R$ 500, que vão ser creditados a partir de meados do próximo mês.





As cinco cidades com maior número de premiados foram: Cuiabá (381), Sinop (82), Várzea Grande (78), Rondonópolis (59) e Tangara da Serra (51). Além de Mato Grosso, foram sorteadas pessoas residentes nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Maranhão.





O sorteio desta quinta-feira foi o 15º promovido pela Sefaz neste ano e deveria ter sido realizado em 13 de maio, mas não ocorreu pela suspensão dos sorteios da Loteria Federal, provocado pela pandemia da Covid 19. Os certames foram retomados em julho com duas premiações por mês, sendo que em duas ocasiões ocorreram sorteios especiais: de São João (20.07) e Primavera (21.09), com prêmios de R$ 50 mil para 10 contemplados.





A partir de agora, os sorteios estão normalizados e de acordo com o mês vigente. Em dezembro serão realizados dois sorteios. No dia 10 acontece o sorteio mensal relativo às notas emitidas em novembro, quando serão distribuídos 1.000 prêmios de 500 reais e 5 prêmios de R$ 10 mil. No dia 17 acontece o sorteio especial de Natal, com 5 prêmios de R$ 50 mil para notas emitidas a partir de 1º de setembro.





Desde o início do Nota MT, em agosto de 2019, 12.274 pessoas foram contempladas nos sorteios, somando cerca de R$ 7 milhões que já foram ou estão sendo repassados aos premiados. Neste ano foram 9.831 consumidores sorteados com valores de R$ 500, R$ 10 mil e R$ 50 mil.





Um ano e meio de sucesso





O Programa Nota MT completou um ano de lançamento no dia 17 de junho, e teve seu primeiro sorteio em agosto. Com o sorteio desta quinta-feira o programa chega a 15.285 pessoas contempladas que receberam premiações de R$ 500, 10 mil e 50 mil reais. Neste ano já são 10.942 os consumidores sorteados Ao todo cerca de R$ 7 milhões e 750 mil em prêmios foram distribuídos.





Fonte: https://www.midianews.com.br/cotidiano/nota-mt-premia-999-contribuintes-cinco-vao-receber-r-10-mil/388433