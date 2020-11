Novo auxílio emergencial: Parcelas de R$ 800 são solicitadas para 2021

Prorrogação do auxílio emergencial ainda está sendo discutida





Com o fim do auxílio residual de R$ 300 e sem Renda Cidadã, os impactos da COVID-19 deverão ser sentidos com ainda mais intensidade. O cidadão Afonso Pimenta, para resolver o problema, criou uma ideia legislativa para assegurar uma nova prorrogação do auxílio emergencial até o mês de março de 2021.





A proposta, de cunho popular, visa ampliar o prazo dos repasses para mais três meses. Para a ideia ser transformada em sugestão legislativa, é necessário que 20.000 internautas apoiem a iniciativa pelo portal e-Cidadania . Vale destacar que uma eventual extensão do estado de calamidade pública, previsto para terminar em dezembro de 2020, já estava em debate desde o início de outubro do mesmo ano.





Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que faz parte da base aliada do governo, é um dos senadores que apoia a iniciativa. A medida ganhou força entre diversos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por outro lado, Cardoso admite que a hipótese não está nos planos do governo brasileiro.





“Eu acredito que vai se estender por pelo menos mais dois ou três meses, pelo menos no início do ano. Essa pandemia até o fim do ano não vai diminuir assim, e o decreto é o caminho”, argumentou.





Auxílio emergencial não apareceu no Caixa Tem? É possível processar a Caixa pelo atraso?





Mesmo com debates sobre um novo auxílio emergencial, os beneficiários do atual continuam enfrentando problemas para receber o dinheiro das parcelas atuais no app Caixa Tem. Qualquer brasileiro pode recorrer à Justiça para decidir sobre conflitos , ainda mais se o interessado tiver coletado provas do atraso nos pagamentos.





“Por exemplo, teria uma conta que venceu e você pagou juros por causa do atraso. Isso é um tipo de dano material”, o advogado Pedro Saliba disse para o site Concursos no Brasil. No entanto, é importante avaliar alternativas viáveis para solucionar os problemas. Saliba explicou que eventuais processos só devem acontecer quando não houver nenhuma outra opção.





Dessa maneira, a orientação é procurar ajuda nas agências da Caixa ou pelos canais de atendimento, sempre anotando protocolos, datas das ligações e nome dos funcionários. “É importante tentar resolver sem processo judicial. Primeiro porque um processo sempre vai demorar, mas também para evitar a sobrecarga dos tribunais. É irresponsável judicializar um conflito que pode ser resolvido de forma mais simples”, argumentou.