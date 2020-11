Operação First prende foragidos da Justiça por estupro e homicídio

A Polícia Civil de Sinop cumpriu nesta quinta-feira (19) mandados de prisão contra três foragidos da Justiça dos estados de Mato Grosso e Paraná. Os mandados foram cumpridos por equipes da Delegacia Especializada da Mulher, Criança e Idoso de Sinop.





Um dos foragidos, de 62 anos, foi preso em cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela 1a e 2a Vara Criminal de Barra do Garças, por sentença condenatória pelo crime de estupro, ambos cometidos na cidade. Um dos mandados é de processo por estupro de vulnerável pelo qual foi condenado a nove anos e quatro meses. No outro processo ele recebeu sentença de 9 anos.





Outro foragido localizado pela equipe cometeu um homicídio na capital paranaense e após o crime, se escondeu em Sinop. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Curitiba solicitou apoio à Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Sinop, que localizou e prendeu o investigado no bairro Bom Jardim.





De acordo com o delegado regional Carlos Eduardo Muniz, um terceiro investigado, de 43 anos, foi localizado no interior do Pará e responde a processo criminal por estupro cometido em Sinop. Após as investigações em 2018, ele foragiu da cidade e depois de diversas diligências foi localizado na cidade de Capanema, interior do Pará. A Polícia Civil de Sinop fez contato com a Polícia Civil daquela cidade e em um belo trabalho, conseguiu prender o suspeito nesta quinta-feira, que depois será recambiado para Mato Grosso.





Fonte: Assessoria