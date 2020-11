Pai de Zezé di Camargo e Luciano morre após 14 dias internado

Morreu na noite desta segunda-feira, 23, Francisco José de Camargo, o pai de Zezé di Camargo e Luciano, aos 83 anos de idade, em um hospital particular de Goiânia, em Goiás.





Por meio de nota, o Hospital Órion, onde Seu Francisco estava internado, informou que o paciente morreu às 23h05 por causa de uma parada cardiorrespiratória e uma “instabilidade hemodinâmica”. O pai de Zezé ficou internado por 14 dias.





De acordo com informações do G1, Seu Francisco estava internado desde o último dia 10 de novembro, quando sentiu dores no intestino. Quatro dias depois, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão. No dia, Zezé e Luciano estavam em Goiânia para acompanhar de perto a evolução do quadro.





Segundo o irmão dos cantores, Emanoel Camargo, o pai havia começado a retirada dos sedativos na quinta-feira, 18.





Pelas redes sociais, o cantor Zezé se manifestou em luto pela morte do pai.





“Nenhuma tristeza é pra sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: ‘a vida’. A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor. O que muda é o contexto! Com sabedoria e numa conversa franca com Deus, não divirja. Apenas aceite! Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim! Mais uma vez me perdoe, por insistir que fique aqui. Te amo meu pai!!!”, escreveu Zezé.





Vários outros famosos, como o cantor Buchecha e o padre Fábio de Melo também postaram mensagens de pesar pela morte.





