Pescador ‘briga’ por 20 minutos para fisgar pintado de 60 quilos

Além disso, um vídeo foi gravado para registrar a ‘briga’ para fisgar o peixe, que durou cerca de 20 minutos. Ainda no sábado, mais cedo, ele já havia batido seu próprio recorde ao pegar um pintado de 1,49m. Com esse, a luta foi menos intensa, de apenas 6 minutos.

Bruno, que é guia de pesca há 6 anos, ainda está sem acreditar no feito. Então, após fazer as fotos com o peixe, soltou-o no rio, pois segundo ele, “peixe vivo vale mais”.