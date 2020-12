Processo seletivo SEDUC MT tem vagas para todos os níveis

No Estado do Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (SEDUC) lançou o edital n.º 007/2020 para contratações temporárias. As oportunidades ofertadas pelo processo seletivo SEDUC MT são para os níveis fundamental, médio e superior.

Vagas do processo seletivo SEDUC MT

Para nível superior, as oportunidades são para o cargo de Professor nas funções de:

Regência nos componentes curriculares da Base Nacional Comum;

Regência no Ensino Profissionalizante;

Demais funções e projetos de apoio ao processo pedagógico.

O processo seletivo SEDUC MT também tem vagas de nível médio para Técnico Administrativo Educacional nas seguintes funções:

Técnico Administrativo Educacional;

Intérprete de Libras;

Instrutor Surdo;

Auxiliar de Turmas;

Intérprete de línguas/imigrante.