Quase 30% dos municípios brasileiros registraram presença de javalis

Ações para controle de javalis





A Faesc destaca que além dos prejuízos nas lavouras, a maior ameaça é sanitária. “O contato entre criações domésticas e comerciais com populações de vida livre tem especial importância quando se trata de doenças transfronteiriças, de notificação oficial internacional e que podem resultar em restrições ao comércio internacional, como peste suína clássica, peste suína africana, doenças das quais o estado é livre”.





O segundo Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Chapecó, em parceria com entidades, desenvolve o “Projeto Piloto Javali: Chapecó” para fazer o levantamento da presença de javalis e javaporcosnas propriedades rurais, além do registro dos danos causados pelos animais durante o plantio de cada safra.





De acordo com o comandante, tenente-coronel Adair Alexandre Pimentel, o projeto visa potencializar o controle populacional do javali e javaporcos na região de atuação do Sindicato Rural de Chapecó, através de força-tarefa formada por clubes de tiro, entidades de classe, universidades, instituições governamentais e empresariais.





“Criamos um site para que os envolvidos tenham acesso à todas as informações do projeto. Nele, os funcionários do ICASA preenchem um questionário feito com os agricultores para obter as informações de avistamentos ou danos causados e essas informações seguem para a Aurora Alimentos, a qual constrói mapas georreferenciados, que direcionam as ações do projeto. A partir destes mapas, promovemos palestras e reuniões no campo para orientar os produtores rurais sobre o controle da espécie e aproximar os proprietários rurais das instituições e dos controladores. Também apoiamos a Cidasc nas fiscalizações de criadouros irregulares, com objetivo de proteger nosso meio ambiente, diminuir prejuízos no campo e manter o status sanitário do estado”, detalha o comandante.