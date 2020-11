Sul-Americana: Bahia derrota Santa Fé na ida das oitavas

O Bahia iniciou sua trajetória nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com o pé direito, pois derrotou o Unión Santa Fé (Argentina) por 1 a 0 em partida realizada nesta terça-feira (24) na arena Fonte Nova (Salvador).

A vaga para as quartas de final da competição continental será definida na próxima terça (1), quando a equipe argentina recebe o tricolor baiano.

Gol da vitória

O único gol da partida foi marcado aos 32 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Gilberto. Com este tento, o atacante assumiu a artilharia da competição após balançar as redes de equipes adversárias em cinco oportunidades.

Fonte: Bahia derrota Santa Fé na ida das oitavas (ebc.com.br)