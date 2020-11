Trabalhadores filmam sucuri gigante em Juara

É raro encontrar um animal com esse tamanho e com essa espessura. Segundo informações da rádio Tucunaré, o animal foi achado próximo a uma usina, que possuí grande acumulo de água, sendo convidativo para a cobra.





Sucuris vivem em habitats alagados como córregos, rios e riachos. É raro encontrá-la em terra firme. A cobra, apesar de não ser venenosa, é ardilosa e perigosa, visto que com a força do seu corpo ela enrola e asfixia sua presa. Em seguida, quebra todos os ossos do seu corpo e a engole.





Depois de realizar sua refeição, a cobra costuma dormir por alguns dias, enquanto faz sua digestão, até sair para se alimentar novamente.





Em vídeo registrado pelos trabalhadores é possível que um deles, de forma imprudente pega no rabo do animal, colocando sua vida em risco.