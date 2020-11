UHE Teles Pires recebe novo transformador de grande porte

A hidrelétrica Teles Pires recebeu um dos maiores transformadores já fabricado pela Weg. Com 282 toneladas, o equipamento concebido na fábrica de Blumenau (SC) possui 405 MVA de potência e será utilizado para elevar a tensão em 13,8kV nos geradores da hidrelétrica para 525kV.





Localizada na fronteira do Pará com o Mato Grosso, nos municípios de Jacareacanga (PA) e Paranaíta (MT), a usina está em funcionamento desde 2015 com cinco turbinas de 364 MW, energia suficiente para abastecer aproximadamente 13,5 milhões de habitantes.





O Diretor Superintendente da Weg T&D, Carlos Diether Prinz, destacou que a companhia seguiu todas as exigências do consórcio que administra a UHE, controlado pela Neoenergia e com participações da Eletrosul e Furnas, oferecendo um equipamento robusto mas com comprovações de segurança e eficiência.





Fonte: https://www.canalenergia.com.br/noticias/53154637/weg-encaminha-transformador-de-grande-porte-para-uhe-teles-pires