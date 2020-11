Unidade de Coleta e Transfusão convoca população de Alta Floresta para doar sangue

25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem como objetivo agradecer aos doadores voluntários e sensibilizar a sociedade para a importância de doar sangue, que além de ser um gesto de amor ao próximo, pode salvar vidas.





O bioquímico Rafael Carvalho, coordenador e responsável pelo banco de sangue de Alta Floresta [Unidade de Coleta e Transfusão], alerta que o estoque do banco de sangue está baixo, porque a demanda aumentou muito, com a implantação de leitos de UTI-Unidade de Terapia Intensiva- na cidade. Além disso, o UCT também atende todos os hospitais particulares.





“Nós atendemos toda a região do Alto Tapajós e Sul do Pará e nossa demanda transfusional para toda esta população aumentou muito porque temos as UTIs nas instituições privadas e no Hospital Regional. E com a pandemia, as coletas de sangue reduziram bastante, porque as pessoas estão doando bem menos, talvez com medo do contágio ou de ficar mais debilitadas e vulneráveis para se contaminar com a covid-19”, disse Rafael.





Para tentar conseguir as doações necessárias para atender a demanda, o UCT realiza diversas campanhas para incentivar as pessoas a doarem sangue voluntariamente para manter os estoques.





Para celebrar a data do Dia do Doador de Sangue, a Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Alta Floresta, está realizando uma campanha de doação de sangue, que começou no dia 23 e se estende até no dia 27. Nesta quarta-feira, 25, será o dia D da campanha e quem estiver em condições de ser doador ou doadora, pode comparecer no UCT e participar.





Nestes dias, o UCT está funcionando em horário normal, das 7 às 10 horas e das 15 às 16hs e todos os doadores voluntários que forem ao local, serão atendidos, podendo ser de retorno ou a primeira vez que estará fazendo a doação de sangue.





“Neste dia 25, dia D da campanha, vamos trabalhar direto, das 7 da manhã às 18 horas para atender aos doadores. Vamos ter um café da manhã diferenciado, temos as empresas parceiras que colaboram. Doar sangue é um gesto voluntário de amor e ajuda ao próximo, pois nunca sabemos quando vamos precisar. Eu convoco a população, os usuários do SUS a vir conhecer a UCT e ajudar o próximo. Nossa demanda aumentou e a coleta reduziu muito neste tempo de pandemia. Mas todos os procedimentos e protocolos de assepsia e higienização estão sendo mantidos no UCT e todos vão ser bem recebidos”, disse Rafael.