Viatura colide com carro, capota e 2 policiais militares ficam feridos

A colisão entre um Fiat Pálio Weekend utilizado como viatura da Polícia Militar e um Renault Kwid ocorreu, há pouco, no cruzamento da avenida dos Jequitibás com rua das Avencas. Dois militares ficaram feridos, foram socorridos por outra guarnição da PM e encaminhados ao Hospital Regional.





Um tenente da PM confirmou, ao Só Notícias, que ambos os policiais não tiveram ferimentos graves. Já a condutora do outro veículo saiu ilesa, foi submetida ao teste de bafômetro e resultado foi negativo.





Ainda de acordo com o militar, a versão investigada inicialmente é que a viatura seguia na avenida, sentido BR-163, fazendo patrulhamento de rotina quando o Kwid não respeitou a placa de ‘pare’ e acabou atravessando a preferencial, causando a colisão.





Com o impacto em uma das portas, a viatura perdeu o controle da direção, acabou capotando e parando no canteiro central da avenida. O Pálio ficou completamente danificado, o teto foi amassado e os vidros foram quebrados. O Kwid teve a parte frontal danificada.





Agora, um boletim de acidente deve ser registrado e as circunstâncias apuradas. Como envolve um veículo oficial do Estado, o local do será analisado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).