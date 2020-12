Aberto seletivo da prefeitura de Colíder com 58 vagas e salário de até R$ 5 mil

A prefeitura de Colíder abriu edital do processo seletivo com 58 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. De acordo com o documento, os salários variam de R$ 1,8 mil até R$ 5 mil.





As vagas são para professores educação infantil e anos iniciais, geografia, história, língua portuguesa, inglesa, matemática, educação física, artes, ciências, computação, história, geografia e educação religiosa, língua portuguesa, língua inglesa e artes, matemática e ciências, zelador, cozinheiro, motorista, técnico administrativo educacional e profissional de educação física.





Os interessados devem se inscrever, exclusivamente no site da empresa responsável pelo certame, até o dia 6 de janeiro. São cobradas taxas de R$ 40 (nível médio) e R$ 60 (superior).





O processo seletivo compreenderá em duas etapas e estão previstas para o dia 17 de janeiro. A primeira será com prova objetiva, de múltipla escolha, de caráter classificatório e avaliação de títulos para todos os candidatos aprovados na etapa anterior.





Fonte: https://www.sonoticias.com.br/geral/aberto-seletivo-da-prefeitura-de-colider-com-58-vagas-e-salario-de-ate-r-5-mil/