Após investigação Policial sobre certificados falsos, prefeitura cancela processo seletivo da Educação

A secretaria municipal de educação de Alta Floresta publicou no último dia 22 de dezembro o cancelamento do edital de abertura do processo seletivo simplificado 075/2020 destinado a reserva para contratação temporária de servidores para a rede pública municipal de ensino de Alta Floresta para o ano letivo de 2021.





O cancelamento se dá posteriormente a investigação da Polícia Civil sobre o uso de certificados falsificados por parte de candidatos que se inscreveram para o seletivo.





A medida foi tomada com base na decisão da comissão instituída pela Portaria nº 186/2020/GAB/SME/AF que dispõe sobre a elaboração do Edital Simplificado e da Secretária Municipal de Educação.





Com o cancelamento, caberá ao próximo gestor abrir novo edital para realizar o seletivo dos candidatos.





Investigação





A Polícia Civil de Alta Floresta instaurou inquérito policial para apurar um suposto esquema de venda de certificados falsos, para uso em teste seletivo de contratação pessoal da Prefeitura Municipal.





A investigação foi aberta após os fatos serem noticiados à Delegacia de Polícia de Alta Floresta na última quarta-feira (16.12), por meio de um relatório da CGM/AF apontando as irregularidades.





O inquérito policial foi instaurado para apuração da venda de certificados falsos de cursos de qualificação profissional e de publicação de artigos científicos utilizados para a contagem de pontos no processo seletivo de contratação de Professor, Técnico de Desenvolvimento de Educação Infantil, Apoio Administrativo Educacional e Técnico de Administração Educacional realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta.





A Controladoria Geral do Município recebeu várias denúncias de diretores de escolas desconfiados da venda de certificados para a contagem de pontos no processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação, o que permitiria maior pontuação e melhor classificação aos pretensos candidatos.





Diante dos fatos o delegado da cidade, Vinícius de Assis Nazário, representou pela medida cautelar probatória de busca e apreensão na residência de uma das suspeitas, de 49 anos, sendo apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos como computador e celular que serão periciados.





Fonte: https://www.noticiaexata.com.br/artigo/alta-floresta-apos-investigacao-da-policia-civil-sobre-uso-de-certificados-falsos-educacao-cancela-processo-seletivo