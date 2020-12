Auxílio emergencial injetou mais de R$ 43 milhões na economia de Alta Floresta

As cinco primeiras parcelas do Auxilio Emergencial do governo federal, pagas de abril a agosto de 2020, injetaram na economia de Alta Floresta o valor de R$ 43.084.800,00.





Com 51.615 mil habitantes, de acordo com última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Alta Floresta teve mais de um quinto da população recebendo o auxílio emergencial do governo federal.





Para mitigar os reflexos econômicos da pandemia de Sars-CoV-2, trabalhadores brasileiros maiores de 18 anos sem emprego formal ativo poderiam requerer a renda básica emergencial. Alguns beneficiários do Bolsa Família também puderam receber o auxílio emergencial por meio de adesão automática do Ministério da Cidadania.

O auxilio foi a salvação de diversas famílias do município, que dependem unicamente dele para se manter.





O valor injetado na cidade é bem maior em razão da prorrogação do benefício, porém, os dados ainda não foram atualizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal.





Mais detalhes podem ser observados no link > CLIQUE AQUI