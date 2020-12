Auxílio Emergencial: “Recebi sim, mas foi por necessidade!”, diz vereador eleito

O atleta profissional José Vaz [o Zé Eskiva] que se elegeu vereador em Alta Floresta na eleição de 15 de novembro, teve seu nome relacionado em uma lista que circulou através de redes socais, de pessoas que receberam o Auxílio Emergencial do governo federal, que está sendo pago no período pandêmico.

Em entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte, nesta quinta-feira, 17, o vereador eleito admitiu que realmente recebeu o benefício. Porém, justificou que perdeu seu patrocinador devido a pandemia do covid 19 e ficou desempregado.