Bêbado e sem CNH, homem atropela mãe e duas crianças que passeavam de bicicleta

Um atropelamento foi registrado por volta das 17h20 de ontem, domingo (06), na avenida Ludovico da Riva, região central de Alta Floresta.





Conforme a PM, o motorista de um Honda Civic, branco, atropelou uma ciclista que carregava duas crianças, sendo uma de 11 anos e um bebê de 10 meses.





Após atropelar as vítimas, o condutor foragiu do local não prestando socorro.





Testemunhas presenciaram o acidente e começaram a seguir o suspeito repassando o local exato aonde o motorista trafegava, sendo abordado na avenida Mato Grosso.





Foi constatado que o motorista apresentava sinais de embriaguez e não possuía CNH. Foi realizado o teste de alcoolemia que constatou 0,52mg/l.





O veículo foi apreendido. As vítimas foram socorridas por transeuntes que estavam no local e as encaminharam para o hospital, onde a vítima (mãe) das crianças apresentava escoriações pelo corpo, bem como a vítima criança, já o bebê apresentava um corte na testa.





O suspeito fora encaminhado para Delegacia.