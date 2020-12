Bolsa Família poderá ter microcrédito de R$ 1 mil em 2021

Como usar o empréstimo do Bolsa Família?





Existe uma preocupação do Ministério da Cidadania que é o gestor do Programa Bolsa Família, que essa liberação precisa ser pensada com cuidado para que o microcrédito não seja algo que leve somente o consumo imediato sem o uso consciente dos valores.





“Se todos os beneficiários do Bolsa Família receberem esse crédito automaticamente, sem ter acesso aos cursos de educação financeira e aos conceitos do microcrédito, isso se torna um crédito direto ao consumidor. E isso leva a uma inadimplência maior. Essa é uma modalidade de crédito consciente”, disse o Ministério da Cidadania.





De acordo com os dados do Banco Central (BC), a taxa de calores do microcrédito é baixa e atingiu cerca de 2,4% no mês de outubro.





Essa taxa é inferior à inadimplência geral de crédito para pessoa física, que alcançou 3,1% no mesmo mês.





Sendo que na mesma base de comparação, a taxa para o crédito pessoal chegou a 5,7%,

De acordo com dados do Banco Central (BC), a carteira de microcrédito de todos os bancos que operam essa modalidade é de apenas R$ 6,8 bilhões.





O que é microcrédito?





É um empréstimo para pequenos empreendedores, que querem ampliar o seu negócio, comprar equipamentos e entre outros.





Sendo uma proposta do Governo federal para dar incentivo aos microempreendedores e promover o crescimento de renda para a população.