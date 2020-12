Bombeiros atendem ocorrência de vazamento de gás de cozinha com incêndio em residência

Ontem, sexta-feira (04), por volta das 16h08, a Central de Bombeiros da Companhia de Alta Floresta registrou solicitação para atendimento de ocorrência de vazamento de gás liquefeito de petróleo com incêndio, popularmente conhecido como gás de cozinha.





A vítima informou que a sua casa estava sendo incendiada em decorrência de fogo proveniente do botijão de gás.





Uma guarnição bombeiro militar deslocou-se ao local e constatou haver um botijão de gás na cozinha em chamas, fazendo-se a retirada do recipiente de GLP para fora da casa. Em seguida foi retirada a mangueira acoplada ao registro de gás e ao obstruir-se a saída de gás na ponta do registro, gás este que alimentava as chamas, o incêndio foi interrompido.





O solicitante do atendimento, que mora com seus pais, disse que até tentou controlar as chamas, não tendo êxito, ligando então para o Corpo de Bombeiros.





De acordo com o Corpo de Bomberios, o solicitante do atendimento sofreu queimadura leve nos braços, sinalizando não haver necessidade de atendimento no Hospital Regional.





"A senhora da casa estava assando pão, vereficou-se que a mangueira condutora do gás passava por detrás do fogão, o que pode ter ocasionado um superaquecimento desta mangueira com consequente rompimento da mesma e culminando-se num incêndio, que certamente teria um desfecho desastroso se não houvesse uma intervenção rápida”, disse Soldado Aparecido, que esteve no atendimento da ocorrência.





Após o atendimento e o repasse das devidas orientações aos moradores da casa, a guarnição do atendimento retornou à sede da Companhia.













Fonte: https://www.noticiaexata.com.br/artigo/alta-floresta-bombeiros-atendem-ocorrencia-de-vazamento-de-gas-de-cozinha-com-incendio-em-residencia-veja-video