Caminhão de coleta de lixo da prefeitura tomba em trevo da MT-208

O Corpo de Bombeiros informou que dois ocupantes, um de 41 anos e outro de 34 anos foram encaminhados ao Hospital Regional com escoriações, já o terceiro ocupante assinou termo de recusa de atendimento.





As vias sul e norte da rodovia foram interditadas para remoção do caminhão. Não houve até às 06h10 comparecimento de equipes da concessionária no local, apesar de acionamento.





Uma equipe da prefeitura municipal de Alta Floresta iniciou ainda por volta das 06h15 à remoção do lixo derramado e também estava providenciando a retirada do caminhão.





Os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local, o trânsito segue lento e os condutores devem optar por um via paralela a rodovia para seguir viagem.