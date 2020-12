Carro bate em árvore e fica destruído; motorista sobrevive

Segundo informações preliminares, Danilo vinha de Cáceres em um Gol branco e teria perdido o controle do veículo. O carro saiu da pista e se chocou de frente com uma árvore. Ele viajava sozinho.





Danilo foi arremessado para fora do veículo na direção do acostamento. Ele fraturou o maxilar e teve um corte no rosto.





O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres. Seu quadro atual de saúde não foi divulgado.





As causas do acidente ainda não foram apuradas.





Fonte: Nortão Notícias