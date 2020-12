Casal é preso com plantação de maconha de 1,5 metros de altura

Um homem de 43 anos e uma mulher de 19 anos foram detidos no início da noite da última quarta-feira (30), com cinco pés de maconha de cerca de 1,5 metros de altura cada, em Mirassol D’Oeste. Além das plantas havia, ainda, uma grande porção de substância análoga a maconha, uma carteira de cigarro contendo várias “pontas” de maconha e R$973 em espécie.





De acordo com o Boletim de Ocorrência, os policiais estavam em ronda quando viram um casal em atitude suspeita em uma moto. No momento da abordagem, foi localizado na bolsa da mulher a carteira de cigarro com as “pontas” e R$73. Com o homem havia mais R$ 900 em espécie.





A mulher alegou que era usuária de drogas e que a maconha era sua. Já o homem também disse que a maconha era sua, e mostrou no celular as fotos da plantação. Os policiais, então, foram até a casa onde estariam os pés de maconha, enquanto a mulher foi encaminhada à delegacia.





Na casa do suspeito foram encontrados os pés de maconha e mais duas porções da droga. O homem já foi conduzido diversas vezes por porte de droga em grandes quantidades, e há diversas denúncias de que ele seria traficante.





Ambos os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram entregues sem lesões corporais para providências que o caso requer.