Casos confirmados da COVID-19 aumentam em Alta Floresta

O mês de dezembro chega ao fim com alta no número de casos suspeitos e confirmados da COVID-19 em Alta Floresta.





De acordo com a saúde municipal, o número de casos confirmados teve uma alta considerável se comparado com o mês de novembro, quando o município tinha 12 casos ativos.





Conforme a saúde municipal, os índices registrados nos últimos dias estão semelhantes aos que foram contabilizados no pico da pandemia, nos meses de agosto e setembro. Naquele período o município chegou a registrar 132 casos ativos.





Sidney Leal, coordenador de Vigilância Epidemiológica destacou em entrevista coletiva na tarde de ontem, quarta-feira (30), que a população reduziu os cuidados com a COVID-19, como isolamento, uso de máscaras e entre outros cuidados importantes para evitar a disseminação da doença.





No boletim divulgado ontem, quarta-feira (30), foram contabilizados 82 casos ativos e 123 suspeitos.





Conforme a saúde do município, a orientação para a população é para que evite aglomerações neste período de festividades e que siga os protocolos já amplamente divulgados.





Atualmente, o laboratório do IFMT que realiza o processamento das coletas realizadas está com quadro de funcionários reduzido, devido ao período de fim de ano, com isso, está havendo um atraso no recebimento dos resultados, uma vez que estão analisando lotes de no mínimo 30 exames coletados.





Uma medida adota pela saúde é de que pacientes com sintomas e resultados positivos ou não, tenham que ficar no mínimo 10 dias em isolamento.





O último boletim divulgado ontem, mostra que são 82 casos ativos, 123 suspeitos, 1874 casos acumulados, 1766 recuperados e 26 óbitos. Atualmente existem oito pacientes internados (rede pública e privada)