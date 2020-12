Cervejaria deve recontratar mais de 200 funcionários em Mato Grosso

O Grupo Petrópolis, que possui uma fábrica da cerveja Itaipava na cidade de Rondonópolis, entrou em um entendimento com o Governo do Estado e voltou a ser incluído no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic), do qual estava fora desde o início da gestão do Governador Mauro Mendes (DEM).





Com a medida, a empresa, que já havia demitido mais de 200 funcionários e ameaçava a sair do Estado, deve iniciar já no próximo ano as recontratações.





Por telefone, o secretário Cesar Miranda confirmou o retorno ao Prodeic e garantiu que o entendimento com o estado evitará novas demissões e possibilitará a recontratação de trabalhadores que haviam sido dispensados na cidade de Rondonópolis e em Várzea Grande.





O secretário ainda diz que, com a inclusão no benefício, a cervejaria Itaipava manterá a produção na íntegra e contribuirá com a atividade econômica em Rondonópolis, com a geração de empregos e renda.





A empresa veio para Mato Grosso no governo de Blairo Maggi (Progressistas) e na gestão de Silval Barbosa conseguiu uma ampliação de 90% de isenção, fato que foi delatado à Justiça pelo ex-chefe do Executivo como pagamento de propina.





A situação sempre foi criticada por Mauro Mendes, que no início de seu governo cortou o incentivo da empresa.